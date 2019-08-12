Ожидаем снижения котировок нефти Brent в диапазон $55-58/барр. - Sberbank Asset Management

"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки соответственно. Как отмечалось, с большей вероятностью возможен пересмотр прогноза в сторону понижения. Согласно отчету МЭА, мировые нефтяные запасы и июне выросли на 31,8 млн барр. (до 2,961 млрд), что на 67 млн барр. выше среднего пятилетнего уровня. Предварительные данные за июль показали снижение запасов в США и рост в Японии. Объемы нефти, хранящиеся в танкерах, в июле увеличились на 32 млн барр. (до 56 млн барр.), достигнув самого высокого уровня с августа 2017 г. Сырьевые активы торгуются с высокой корреляцией с фондовыми рынками за исключением золота и отдельных металлов, поэтому дальнейшая их динамика связана с движением фондового рынка. Мы ожидаем снижения котировок нефти Brent в диапазон $55-58/барр.", - указывает в обзоре руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.