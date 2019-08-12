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12 августа 2019 года 18:23
ОФЗ проведут спокойную неделю - Газпромбанк
"Рынок ОФЗ в ходе прошлой недели восстановил позиции после продаж начала августа. Снижение доходности составило до 14-16 б.п. На предстоящей неделе мы не ожидаем ярко выраженной тенденции. Фактором поддержки выступает решение Fitch о повышении суверенного рейтинга РФ. Противовесом выступают глобальные факторы ухода от риска на фоне неопределенности в торговых спорах США и Китая", - говорится в обзоре Газпромбанка. "После суверенного рейтинга Fitch в ближайшее время может повысить кредитные рейтинги ряда корпоративных эмитентов. Как мы и предполагали, агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до "ВВВ" с "ВВВ–", а также суверенный потолок. И в первой половине этой недели по ряду корпоративных заемщиков, которые получают рейтинговую поддержку от суверена или ограничены суверенным потолком, мы ожидаем аналогичных действий. Среди эмитентов, имеющих еврооблигации в обращении, вероятным мы считаем повышение рейтингов РЖД, "Газпрома", "Газпром нефти", ГТЛК, Сбербанка, ВЭБа. Объем средств, которые получат НПФ от ПФР по итогам переходной кампании 2019 г., вероятно, будет минимальным. В интервью "Коммерсанту" председатель правления ПФР Антон Дроздов сообщил, что по состоянию на 1 июля 2019 г. на смену страховщика было подано 82 тыс. заявлений, что почти в 7 раз ниже показателя за аналогичный период предыдущего года (530 тыс.). Из 82 тыс. около 38% приходится на переход из ПФР в НПФ. Напомним, что по итогам переходной кампании 2018 г. всего было подано 1,96 млн заявлений, из которых положительное решение было вынесено по 1,6 млн заявлений, 37% пришлось на перевод средств из ПФР в НПФ, а ПФР передал в НПФ 40 млрд руб. (существенно ниже, чем 163 млрд руб. по итогам переходной кампании 2017 г.). ЦБ РФ опубликовал предварительные данные по изменению доли нерезидентов в ОФЗ в июле. Так, по данным НРД, объем вложений нерезидентов в июле увеличился на 36 млрд руб. (против 89 млрд руб. в июне), что является минимальным приростом с начала года. На 25 июля доля нерезидентов выросла на 0,1 п.п. до 30,2%, однако на конец июля снизилась до 29,5% по причине доразмещения ОФЗ объемом 213 млрд руб. по закрытой подписке в результате мер по поддержке ВЭБ. ЦБ РФ также опубликовал оценку в 19 млрд руб. оттока средств нерезидентов в первые 4 дня августа, на которые пришлось ужесточение санкционной риторики. Напомним, что в аналогичной ситуации августа 2018 г. месячная величина оттока средств нерезидентов составила 98 млрд руб. В пятницу агентство S&P опубликует решение по суверенному рейтингу Таджикистана ("В-", прогноз "стабильный"). Мы полагаем, что агентство сохранит рейтинг и прогноз по нему неизменными. Однако есть риск, что прогноз будет ухудшен в связи с сохраняющимися значительными потребностями в финансировании инфраструктурных проектов (рост заимствований на которые обозначен в качестве драйвера негативного действия), а также значительным сальдо текущего счета (в базовом сценарии агентства оно составляет -3,9% в 2018 г. и -3,4% в 2019 г., тогда как в апрельских оценках МВФ -5,3% и -7% соответственно). Объем платежей по локальным облигациям в ходе предстоящей недели составит ~41 млрд руб. (~37 млрд руб. на прошлой неделе). Объем выплат по российским еврооблигациям сохранится на уровне прошлой недели (~150 млн долл.). Внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок на предстоящей неделе: - после противоречивых сигналов с последнего заседания ФРС рынок внимательно следит за выходящими данными. На этой неделе тон зададут июльская потребительская инфляция в США во вторник и розничные продажи в пятницу. Инфляция ниже ожиданий (1,7% г/г) может стать поводом для возобновления разговора о понижении ставок на сентябрьском заседании ФРС. Розничные продажи будут первым индикатором состояния реального сектора после пятничного предупреждения Goldman Sachs о затяжном характере спора между США и Китаем и усиления риска рецессии в США; - в еврозоне в среду выйдут показатели ВВП за 2-й квартал и промпроизводства в июне. После громкого заявления ЕЦБ о готовности смягчения политики ожидаемая стабильность ВВП (1,1% г/г) вряд ли ослабит беспокойство рынка о невысоком росте либо настрой рынков на снижение ставок", - пишут в своем обзоре аналитики Газпромбанка.
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12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:45
Знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз - ситуация на рынке нефти под контролем "нефтемедведей" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Негативным моментом в данное время является то, что знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем "нефтемедведей". Все выглядит так, что возможна коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или $62,5. На этих уровнях мы... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:32
Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели. Фондовые индексы стран Азии преимущественно растут в понедельник. Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель. читать дальше
.12 августа 2019 года 09:09
"Нефть в последние недели показала, что более остро реагирует на ухудшение внешнего фона, существуют и внутренние причины столь быстрого снижения, в том числе высокая активность Ирана, несмотря на санкции. Однако после недавней встречи США и Саудовской Аравии, которая была посвящена, в том числе... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
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