"Норникель" больше других выиграет от введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии - "ВТБ Капитал"

"Норильский никель" больше других выиграет от введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии, так как получает от реализации никеля 30% выручки. С учетом спотовых цен на никель и другие металлы, а также валютного курса компания при текущих котировках по коэффициенту EV/EBITDA на следующие 12 месяцев оценена в 5,5x, а также обеспечивает привлекательную дивидендную доходность на уровне 14%. По бумагам "Норильского никеля" подтверждаем рекомендацию "покупать" и прогнозную цену на 12 месяцев в 25,7 доллара за одну депозитарную расписку", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Президент Индонезии обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность введения с 2022 г. запрета на экспорт никелевой руды. Таким образом, подтвердились появившиеся ранее слухи, в результате чего цены на никель в Лондоне с июля выросли более чем на 30%.

Предложение связано с намерением властей увеличить объемы переработки сырья внутри страны. Запрет был впервые введен в 2014 г., и лишь частично смягчен в 2017 г. для тех компаний, которые обязались построить металлургические мощности в Индонезии.

Если бы запрет был введен с 2020 г., мировое предложение никеля сократилось бы приблизительно на 215 тыс. т в год, или почти 10%. Министр финансов Индонезии оценивает стоимость недопоставленного сырья в случае потенциального запрета на уровне 4 млрд долл., исходя из чего дефицит предложения может составить еще больше – до 500 тыс. т в год. Мы ожидаем повышения цен даже в первом сценарии, поскольку текущий баланс запасов никеля на Лондонской бирже металлов составляет лишь 170 тыс. т. Это может существенно ухудшить баланс рынка в преддверии активизации спроса со стороны производителей электрических транспортных средств.

"Норильский никель" более других выиграет в этой ситуации, так как получает от реализации никеля 30% выручки. С учетом спотовых цен на никель и другие металлы, а также валютного курса, компания при текущих котировках по коэффициенту EV/EBITDA на следующие 12 месяцев оценена в 5,5x, а также обеспечивает привлекательную дивидендную доходность на уровне 14%. По бумагам "Норильского никеля" подтверждаем рекомендацию "покупать" и прогнозную цену на 12 месяцев в 25,7 доллара за одну депозитарную расписку", - пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала".