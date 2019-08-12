Повышении Fitch кредитного рейтинга РФ способствует более позитивному восприятию финрынков РФ - Sberbank CIB

Решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России способствует более позитивному восприятию российских финансовых рынков, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре инвестбанка, эксперты ожидают в течение недели дальнейшей стабилизации глобальных рынков - значимых для инвесторов событий будет мало. Соответственно, на наш взгляд, имеет смысл покупать рубль при его ослаблении, когда пара доллар/рубль будет подниматься приблизительно до 65,40-65,60/$1, поскольку ближе к концу недели доллар может подешеветь до менее 65,00 руб./$1.

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РФ в локальной валюте на одну ступень до BBB. Рейтинг в иностранной валюте также был повышен на одну ступень. Прогноз обоих рейтингов изменился с "позитивного" на "стабильный".

В сообщении Fitch говорится, что основанием для повышения рейтинга послужила текущая финансовая и экономическая политика в стране, благодаря которой ее уязвимость к внешним воздействиям снижается, экономика становится более устойчивой, а зависимость от волатильности цен на нефть уменьшается. "Данная новость положительно влияет на отношение инвесторов к торгуемым российским активам", - отмечают аналитики Sberbank CIB.