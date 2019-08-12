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12 августа 2019 года 16:17
Повышении Fitch кредитного рейтинга РФ способствует более позитивному восприятию финрынков РФ - Sberbank CIB
Решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России способствует более позитивному восприятию российских финансовых рынков, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре инвестбанка, эксперты ожидают в течение недели дальнейшей стабилизации глобальных рынков - значимых для инвесторов событий будет мало. Соответственно, на наш взгляд, имеет смысл покупать рубль при его ослаблении, когда пара доллар/рубль будет подниматься приблизительно до 65,40-65,60/$1, поскольку ближе к концу недели доллар может подешеветь до менее 65,00 руб./$1. Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РФ в локальной валюте на одну ступень до BBB. Рейтинг в иностранной валюте также был повышен на одну ступень. Прогноз обоих рейтингов изменился с "позитивного" на "стабильный". В сообщении Fitch говорится, что основанием для повышения рейтинга послужила текущая финансовая и экономическая политика в стране, благодаря которой ее уязвимость к внешним воздействиям снижается, экономика становится более устойчивой, а зависимость от волатильности цен на нефть уменьшается. "Данная новость положительно влияет на отношение инвесторов к торгуемым российским активам", - отмечают аналитики Sberbank CIB.
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12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
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.12 августа 2019 года 13:15
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.12 августа 2019 года 09:45
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.12 августа 2019 года 09:32
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.12 августа 2019 года 09:09
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.09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
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Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
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