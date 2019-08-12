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12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. "The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Привлекательность идеи: текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 38,5; с точки зрения технического анализа, сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал": цена пробила локальный горизонтальный уровень поддержки и оттестировала его снизу; продолжается кризис связанный с самолетами 737 MAX (после нескольких скандальных авиакатастроф эти самолеты запрещены к полету, из-за чего Boeing продолжает нести огромные убытки), разрешение этого кризиса, видимо, скоро не наступит; продолжающаяся торговая война между США и Китаем может больно ударить по Boeing (Китай является крупнейшим рынком для коммерческих самолетов Boeing); традиционная августовская коррекция может продолжиться. Риски инвестирования: неожиданное разрешение для использования самолетов 737 MAX может резко поднять котировки компании", - указывается в обзоре ITI Capital. Вторая инвестиционная идея The Bank of New York Mellon Corporation: покупка от текущих уровней: $45,81, целевой уровень: $49,8, стоп-лосс: $43,5, ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. "The Bank of New York Mellon - американская банковская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 11,9; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок (цена достигла важного горизонтального диапазона поддержки); прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков. Риски инвестирования: возможная глобальная коррекция на фондовых рынках; снижение ставки рефинансирования негативно скажется на всем банковском секторе", - подчеркивается в обзоре ITI Capital. Третья инвестиционная идея Marsh & McLennan Companies, Inc.: покупка от текущих уровней: $99,28, целевой уровень - $92,5, стоп-лосс: $102,3, ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. "Marsh & McLennan Companies, Inc. - международная компания, имеющая бизнес в сфере страхования, управления рисками, инвестиционного консультирования и т.д. Привлекательность идеи: текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 34; цена вышла из локального растущего тренда, пробив его нижнюю границу; резкий рост долговых обязательств компании может смутить инвесторов; традиционная августовская коррекция может продолжиться. Риски инвестирования: стабильные финансовые показатели компании; последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий", - подчеркивается в обзоре ITI Capital Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях Walgreens Boots Alliance сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: 0 (безубыток); в акциях United Technologies Corporation сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: $-3,62 (-2,7%). В PepsiCo, Dominion Energy, QUALCOMM Incorporated, Verizon Communications и Ford Motor Company цели и "стопы" прежние.
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12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:45
Знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз - ситуация на рынке нефти под контролем "нефтемедведей" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Негативным моментом в данное время является то, что знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем "нефтемедведей". Все выглядит так, что возможна коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или $62,5. На этих уровнях мы... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:32
Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели. Фондовые индексы стран Азии преимущественно растут в понедельник. Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель. читать дальше
.12 августа 2019 года 09:09
"Нефть в последние недели показала, что более остро реагирует на ухудшение внешнего фона, существуют и внутренние причины столь быстрого снижения, в том числе высокая активность Ирана, несмотря на санкции. Однако после недавней встречи США и Саудовской Аравии, которая была посвящена, в том числе... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
Рост экспорта во всех крупнейших странах-экспортерах, особенно в Азии, замедляется, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Хотя опубликованные на днях данные внешней торговли Китая оказались лучше ожиданий – в частности, темпы роста экспорта вернулись в положительную зону, превысив 3%. Однако... читать дальше
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