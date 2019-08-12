На непростом внешнем фоне рубль несет относительно небольшие потери - БКС

"На старте сессии понедельника рубль пытался продолжить рост, но быстро ушел вниз из-за ухудшения внешнего фона. После утреннего роста мировые рынки перешли к снижению на фоне очередного обновления китайским юанем 11-летнего минимума. Данная тенденция отражает высокие риски обострения протекционистского противостояния между США и Китаем. И даже сохранение на текущем уровне внешнеторговой напряженности угрожает негативными тенденциями в мировой экономике. Высокую неопределенность с перспективами переговорного процесса по торговым проблемам выразил и американский президент, заявивший в пятницу, что сентябрьские переговоры США и Китая по торговле могут быть отменены. На этом фоне развивающиеся валюты продолжают активно снижаться, многие из них приближаются к многомесячным или историческим минимумам по отношению к доллару. Правда, китайский юань после нового антирекорда резко скорректировался, выйдя в небольшой "плюс". Однако в целом внешнеторговая неопределенность оказывает существенное давление на рисковые активы, в первую очередь развивающихся стран, которые более чувствительны к проблемам в мировой экономике.

Тем не менее, на столь непростом внешнем фоне рубль несет относительно небольшие потери, оставаясь в рамках сформированного на прошлой неделе диапазона консолидации. Поддержку рублю оказывает стабильная ситуация на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI сегодня на открытии обновил двухнедельный максимум, правда, затем ушел в умеренный "минус", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.