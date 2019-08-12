Прибыли компаний из США растут быстрее прибылей европейских компаний - Julius Baer

Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).

"Если рассматривать отдельные сектора, то основными драйверами ускорения стали акции компаний из сферы финансов, здравоохранения и информационных технологий, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - При этом компании нефтегазового, сырьевого и промышленного секторов опубликовали неожиданно слабые результаты, что в основном связано с текущим торговым конфликтом. Компании из США по-прежнему показывают более быстрый рост прибыли, чем аналогичные компании из Европы, несмотря на негативные факторы на валютном рынке. Это в основном связано с тем, что акции европейских компаний больше зависят от ситуации на развивающихся рынках, и в особенности Азии. Несмотря на то, что данные по прибылям за II квартал оказались выше ожиданий, прогнозы на второе полугодие с конца июня снизились до 1,6%, что в целом соответствует средним историческим значениям. Основные параметры, такие как индекс ОЭСР, продолжают указывать на ускорение темпов роста прибылей".