Возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов - Банк "Санкт-Петербург"

"Валюты развивающихся стран снижаются к доллару США сегодня утром. Рубль - не исключение, теряет около 0,4%, торгуясь в районе 65,5 руб./$. Решение о повышении суверенного рейтинга РФ агентством Fitch не оказало выраженного влияния на российскую валюту. USD/RUB продолжает торговаться у верхней границы диапазона 64-65,5 руб./$, который мы озвучивали ранее. Возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина). При этом потенциал дальнейшего ослабления рубля зависит от того, найдет ли рынок повод закрепиться выше 65,5 руб./$. В противном случае рубль продолжит торговаться в коридоре 64-65,5 руб./$", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".