Шансы еще как минимум на одно снижение ставки ЦБ РФ до конца года высоки - "Уралсиб"

В пятницу министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время будет представлен уточненный макропрогноз на текущий год и на следующий, при этом прогноз по инфляции будет понижен с нынешних 4,3% на конец 2019 г. до менее 4%, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Напомним, что инфляция в размере 4% является таргетом ЦБ, при котором уровень реальной ставки он видит в диапазоне 2–3%. С одной стороны, понижение официального прогноза по инфляции до менее 4% может увеличить ожидания рынка по скорости снижения ключевой ставки до конца этого года, но с другой, Банк России опирается на собственный прогноз (сейчас он выше 4%). Кроме того, значение имеют и внешние риски, которые растут. Мы полагаем, что шансы еще как минимум на одно снижение ставки до конца года высоки", - делает вывод аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.