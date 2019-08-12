Ожидаем продолжения снижения индекса Московской биржи до отметки 2665 пунктов - Альфа-банк

"Мы ожидаем продолжения снижения индекса Московской биржи до отметки 2665 пунктов. Основное давление на индекс может продолжить оказывать падение котировок акций сырьевых компаний вслед за ценами на товарные контракты. Снижение может сопровождаться низкими торговыми оборотами. В целом, падение торговой активности может наблюдаться в первую половину недели, до публикации важного пакета макроэкономической статистики в Китае в среду", - отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Гельды Союнова.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть