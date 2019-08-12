Падение нефтяных котировок и усиление торгового противостояния могут спровоцировать продажи ОФЗ в ближайшее время - "Уралсиб"

В пятницу вечером рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг РФ с «ВВВ-» до «ВВВ», вернув его на уровень 2014 г., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб"

"В краткосрочной перспективе повышение рейтинга окажет поддержку российским активам, однако сейчас на рынке сформировался ряд факторов, которые могут препятствовать дальнейшему снижению доходностей, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Прежде всего, это новый этап торгового конфликта между США и Китаем, который добавил волатильности всем торговым площадкам. Надежда на достижение соглашения в обозримой перспективе очень мала, особенно после пятничных заявлений Дональда Трампа, на что активы развивающихся рынков, естественно, реагируют негативно. За прошедшие пять рабочих дней все валюты ЕМ потеряли в среднем 1–2,5% (рубль – минус 0,3%). На опасениях, связанных с торговым противостоянием, цены на нефть за тот же период упали почти на 5%. Российские активы, в частности ОФЗ, пока игнорируют падение нефтяных котировок и усиление торгового противостояния, однако эти факторы могут спровоцировать возобновление продаж в ближайшее время".