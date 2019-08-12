Российская валюта остается в тренде с валютами развивающихся стран, не имеющими поводов для роста - "Нордеа Банк"

"Рубль начинает неделю уровнями выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро, которые сейчас выглядят как новые равновесные отметки, - сообщается в комментарии аналитиков "Нордеа Банка". - Российская валюта остается в тренде с прочими валютами развивающихся стран, у которых сейчас отсутствуют явные поводы для роста. Торговые противоречия приобретают все более затяжной характер, что усугубляет опасения относительно перспектив мировой экономики и устойчивости текущих цен, сформировавшихся на сырьевых рынках. В этих условиях потенциал восстановления рубля выглядит ограниченным. Пятничное решение агентства Fitch повысить российский суверенный рейтинг на одну ступень вряд ли окажет рублю существенную поддержку, так как данное изменение принципиально не меняет статус российских активов, имевших инвестиционный уровень рейтинга от всех трех ведущих агентств до пятничного решения Fitch, и вряд ли повлечет за собой существенное увеличение притока портфельных инвестиций в российские активы".