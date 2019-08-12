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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российская валюта остается в тренде с валютами развивающихся стран, не имеющими поводов для роста - "Нордеа Банк"
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12 августа 2019 года 11:21
Российская валюта остается в тренде с валютами развивающихся стран, не имеющими поводов для роста - "Нордеа Банк"
"Рубль начинает неделю уровнями выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро, которые сейчас выглядят как новые равновесные отметки, - сообщается в комментарии аналитиков "Нордеа Банка". - Российская валюта остается в тренде с прочими валютами развивающихся стран, у которых сейчас отсутствуют явные поводы для роста. Торговые противоречия приобретают все более затяжной характер, что усугубляет опасения относительно перспектив мировой экономики и устойчивости текущих цен, сформировавшихся на сырьевых рынках. В этих условиях потенциал восстановления рубля выглядит ограниченным. Пятничное решение агентства Fitch повысить российский суверенный рейтинг на одну ступень вряд ли окажет рублю существенную поддержку, так как данное изменение принципиально не меняет статус российских активов, имевших инвестиционный уровень рейтинга от всех трех ведущих агентств до пятничного решения Fitch, и вряд ли повлечет за собой существенное увеличение притока портфельных инвестиций в российские активы".
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12 августа 2019 года 18:06
"Цены на нефть завершили прошлую неделю снижением. Котировки Brent и WTI потеряли 5,4% и 2,1% соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный обзор, в котором снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 гг. на 100 тыс. барр. и 50 тыс. барр. в сутки... читать дальше
.12 августа 2019 года 15:36
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции -... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:57
В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом... читать дальше
.12 августа 2019 года 13:15
Темпы роста прибыли компаний во II квартале на уровне -1% в годовом выражении слегка опережают рыночные ожидания (консенсус-прогноз составляет -2%), сообщается в комментарии Julius Baer. При этом показатели оказались ниже темпов роста в I квартале текущего года (+1%) и роста в 2018 году (+9%).... читать дальше
.12 августа 2019 года 10:55
"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц.... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:45
Знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз - ситуация на рынке нефти под контролем "нефтемедведей" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Негативным моментом в данное время является то, что знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем "нефтемедведей". Все выглядит так, что возможна коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или $62,5. На этих уровнях мы... читать дальше
.12 августа 2019 года 09:32
Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели. Фондовые индексы стран Азии преимущественно растут в понедельник. Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель. читать дальше
.12 августа 2019 года 09:09
"Нефть в последние недели показала, что более остро реагирует на ухудшение внешнего фона, существуют и внутренние причины столь быстрого снижения, в том числе высокая активность Ирана, несмотря на санкции. Однако после недавней встречи США и Саудовской Аравии, которая была посвящена, в том числе... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
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