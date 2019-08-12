Citi понизил рекомендацию для акций РусАла до "держать" и оценку на 14%

Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 4,20 гонконгского доллара до 3,60 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 5,1 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,26 гонконгского доллара за штуку.