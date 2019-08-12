Нефтяные котировки остаются под умеренным давлением - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки начинают неделю ниже отметки $60/bbl и остаются под умеренным давлением, несмотря на снижение буровой активности в США, - сообщается в комментарии "Нордеа Банка". - По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 6 единиц. Сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем по-прежнему оказывает негативное влияние на нефтяной рынок, так как перспективы роста спроса на энергоносители в условиях повышенных рисков замедления мировой экономики выглядят весьма пессимистично. Тем не менее, сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,2 mbd, направленная на поддержание баланса спроса и предложения сырья, не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более сильное снижение. На этой неделе будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК (в пятницу), в котором внимание традиционно привлекут данные по добычи нефти в странах картеля, а также данные по мировым запасам нефти в странах ОЭСР".