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09 августа 2019 года 18:30
Данные по ВВП Великобритании шокировали экономистов и фунт - ИК QBF
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2 кв. на 0.2 проц. "Помимо снижения запасов и падения автомобильной промышленности, обращает на себя внимание серьезный провал в обрабатывающей промышленности, где отрицательный показатель составил 2.3 проц., что стало максимумом с 2009 года, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Единственный сектор, который поддерживал экономический рост - это сервис, который вырос на 0.1 проц. Понятно, что затянувшийся процесс выхода Великобритании из ЕС серьезно тормозит экономическое развитие страны. Надежды только на сверхстимулирование со стороны Банка Англии. Однако у последнего связаны руки. Падение британского фунта и сворачивание торговых отношений с ЕС при отрицательном торговом балансе может привести к сильному повышению инфляции. Как сказал недавно руководитель Банка Англии М.Карни - в такой ситуации активно снижать ставку проблематично. Сложная ситуация. Новому премьер-министру Борису Джонсону придется включать фискальное стимулирование на полную мощность2. А пока британские власти думают, фунт уверенно идет к минимумам с момента последнего референдума и, как полагает эксперт ИК QBF, это не предел. "Цели в районе паритета к доллару из области финансовой фантастики переходят в плоскость конкретных торговых рекомендаций", - заключает Олег Богданов.
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