Citi поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные акций и депозитарных расписок анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Роналда Смита.

По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти" (MOEX: TATN) и привилегированных акций "Татнефти".

Для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" осталась рекомендация "продавать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 5,13 (текущая цена - 3,55), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 8,68 (текущая цена - 6,52), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 106,60 (текущая цена - 80,54), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) - 220,0 (текущая цена - 203,40), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 10,30 (текущая цена - 6,26), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,57 (текущая цена - 0,49), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,39 (текущая цена - 0,40), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 12,30 (текущая цена - 10,15), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 13,70 (текущая цена - 11,30), рекомендация - покупать.