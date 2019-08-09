Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"

Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о замедлении экономического роста и снижении инфляции. Реальная доходность 2-летних UST, которая считается индикатором ожиданий в отношении темпов роста ВВП, снижается относительно довольно высоких прошлогодних уровней (среднее значение этого показателя за период с 1910 по 2010 гг. составляет 0,39%).

"Если по мере снижения реальной нейтральной процентной ставки Федрезерв не будет такими же темпами понижать номинальную ставку по федеральным фондам, то реальный показатель возрастет, что фактически будет означать ужесточение монетарной политики, - полагает эксперт "ВТБ Капитала". - Американская инвестиционная компания PIMCO на этой неделе заявила, что доходности казначейских облигаций США могут на определенном этапе снизиться до отрицательных значений, и даже председатель Федрезерва Пауэлл недавно высказал мнение, что ставка по федеральным фондам в текущем процентном цикле может опуститься до нуля. Стоимость гособлигаций с отрицательной доходностью по всему миру в настоящий момент оценивается в 15,6 трлн долл., что оказывает сильнейшее понижательное давление на те бумаги, доходность которых пока еще остается положительной. Из-за поиска инвесторами более доходных активов со временем все доходности опустятся до нуля (или ниже)".

Также в обзоре отмечается, что кривая доходности гособлигаций Германии уже полностью находится в отрицательной зоне, а 10-летние немецкие бумаги на днях достигли очередного исторического минимума. Эксперт обращает внимание на то, что в Дании ставка ипотечного кредитования на 20 лет в настоящий момент равна нулю. Рынок жилья, возможно, находится на пороге очередного пузыря. Глобальный цикл смягчения монетарной политики активизировался на этой неделе, когда процентные ставки снизили центробанки Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Как отмечает Дэвид Розенберг, с начала года смягчение денежнокредитной политики предприняли 16 центробанков.

"В общей сложности ставки корректировались 23 раза и в итоге в целом снизились чуть более чем на 1000 бп. Активнее всех ставки снижали регуляторы в развивающихся странах. Ведущим центробанкам, уже установившим отрицательные ставки, остается опускать их еще больше в минус или расширять меры количественного смягчения. Опасность заключается в том, что эти меры окажутся неэффективными и создадут «мертвую зону» для реального сектора экономики (через искажение динамики сбережений и инвестиций) и для банков (через снижение показателей рентабельности). Под угрозой окажется устойчивость всей финансовой системы. Отрицательные процентные ставки стимулируют бесконтрольный рост долговой нагрузки: объем долговых обязательств в мире уже превышает размер мирового ВВП в 3,2 раза", - резюмирует Нил Маккиннон.