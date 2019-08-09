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09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
Рост экспорта во всех крупнейших странах-экспортерах, особенно в Азии, замедляется, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Хотя опубликованные на днях данные внешней торговли Китая оказались лучше ожиданий – в частности, темпы роста экспорта вернулись в положительную зону, превысив 3%. Однако годовая инфляция цен производителей в Китае в данный момент является отрицательной – свидетельство слабого спроса на продукцию обрабатывающих отраслей и негативный фактор с точки зрения будущих финансовых показателей китайских промышленных предприятий. "Недавнее ослабление юаня лишь усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики, превращая торговое противостояние двух крупнейших экономических держав в «валютную войну», - отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Протекционизм и девальвация валюты, призванные улучшить состояние национальной экономики в ущерб соседям, не сулят ничего хорошего ни мировой экономике, ни международной валютной системе. Повышение американских таможенных пошлин и ослабление юаня фактически ставят крест на возможности скорого разрешения американо-китайского торгового спора, который начинает все больше восприниматься как часть долгосрочной борьбы между США и Китаем за глобальное политическое и экономическое первенство". По мнению эксперта, Китай вполне может пойти на дальнейшее ослабление национальной валюты, хотя последние действия Народного банка Китая говорят о его намерении поддерживать стабильный курс юаня – во всяком случае пока. Китайские власти понимают, что девальвация способна спровоцировать бесконтрольный отток капитала, особенно учитывая текущие события в Гонконге. Как отмечает фондменеджер Кайл Басс, Китай испытывает дефицит долларов, что в перспективе может создать проблемы для банковской системы страны. Дефицит долларового фондирования, по мнению Нила Маккиннона, означает недостаточное предложение ликвидности в целом, и эта ситуация хорошо известна крупнейшим участникам глобального денежного рынка. "С макроэкономической точки зрения укрепление доллара США ассоциируется со снижением темпов роста мировой экономики, замедлением товарооборота и ухудшением финансовых условий. Более сильный доллар также представляет угрозу для стран и компаний с номинированными в долларах долговыми обязательствами. В частности, у китайских компаний суммарный объем такого долга составляет 500 млрд долл. Для экономики самих США укрепление доллара – это тоже плохо, поскольку оно подрывает показатели экспорта и негативно отражается на продажах и прибыли американских компаний от операций на внешних рынках. Президент Трамп на этой неделе в своем Твиттере в очередной раз заявил, что не хочет укрепления доллара, обвинив Федрезерв в излишне жесткой монетарной политике. Таким образом, сохраняется вероятность того, что Белый дом поручит Минфину предпринять прямую интервенцию на валютном рынке с целью девальвации доллара", - отмечает экономист "ВТБ Капитала". Эффективность подобных интервенций обычно зависит от того, сопровождаются ли они соответствующей корректировкой ключевой ставки, а также от кооперации с другими странами G7 и G20. Судя по тому, что в коммюнике последних саммитов «большой двадцатки» подчеркивалась необходимость недопущения подобных корректировок валютного курса, США вряд ли могут рассчитывать на то, что идея валютных интервенций будет поддержана странами G20. По мнению МВФ, на данный момент доллар переоценен примерно на 8%, что едва ли позволяет говорить о серьезном дисбалансе.
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