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09 августа 2019 года 16:25
Акции Evraz могут оказаться более уязвимы при резких колебаниях цен на сырье - Sberbank CIB
Evraz вчера представил результаты за 1П19 по МСФО, которые совпали с консенсус-оценками аналитиков Sberbank CIB. EBITDA снизилась на 21% относительно 2П18 до $1 482 млн при рентабельности 24%. Снижение произошло на фоне падения цен на сталь, уголь и ванадий, указывается в обзоре Sberbank CIB. По сообщениям Evraz, $150 млн EBITDA удалось получить за счет инициатив в сфере эффективности и работы с клиентами - это чуть выше 50% намеченного компанией объема на весь год ($250-300 млн). Свободный денежный поток после уплаты процентов составил $692 млн при доходности 6,5%, что соответствует нашей оценке. Капиталовложения в 1П19 достигли $309 млн - это лишь 39% корпоративного прогноза на весь год, равного $800 млн (он был подтвержден во время телефонной конференции). Объявленная сумма дивидендов - $508 млн ($0,35 на акцию) - предполагает дивидендную доходность 4,8% исходя из текущих котировок, что оказалось ниже наших ожиданий, предполагавших выплату как минимум $600 млн. Предложенная дата закрытия реестра - 16 августа. "Дивиденды составили 73% свободного денежного потока после уплаты процентов, что, на наш взгляд, свидетельствует об осторожной оценке компанией рыночных перспектив, - отмечают аналитики Sberbank CIB Ирина Лапшина и Алексей Киричок. - Мы понижаем наш прогноз дивидендов на 2019-2020 годы примерно на 15% и прогнозируем коэффициент дивидендных выплат на уровне 80-85% свободного денежного потока после уплаты процентов. Исходя из наших базовых прогнозов прибыли дивиденды, подлежащие выплате, должны в 2020 году принести доходность в размере 8% (финальный дивиденд за 2019 год и промежуточный - за 2020-й"). Цена на твердый коксующийся уголь (FOB Австралия) с начала июля снизилась на 15% до уровня ниже $160 за тонну на фоне увеличения предложения со стороны Австралии, слабого спроса в Индии и портовых ограничений в Китае. Недавнее снижение цен на нефть и девальвация юаня могли вызвать снижение глобальной кривой расходов, полагают эксперты. По оценкам CRU, расходы маржинальных производителей в 2019 году составят $160 на тонну, а это значит, что текущие цены могут оказаться устойчивыми. Внутренние российские цены на полутвердый и полумягкий коксующийся уголь также недавно начали снижаться. Если в 2020 году цены на коксующийся уголь останутся вблизи текущих уровней, то фактическая EBITDA в указанный год может оказаться на 5-7% ниже нашей оценки, равной $2,8 млрд, считают аналитики Sberbank CIB. При спотовых ценах на сталь и сырье и текущем курсе USD/RUB акции Evraz по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" торгуются на отметке 5,8 с дивидендной доходностью 6-7%, что дороже бумаг российских производителей листового проката. "Мы обращаем внимание на то, что бумаги Evraz могут оказаться более уязвимы при резких колебаниях цен на сырье в силу ряда факторов: дивидендной политики, определяющей лишь минимально допустимый объем выплат в размере $300 млн (остальные выплаты остаются на усмотрение совета директоров), относительно высокой финансовой долговой нагрузки и низкой рентабельности по сравнению с российскими аналогами. Кроме того, компания самостоятельно обеспечивает свои потребности в коксующемся угле более чем на 100% (в 1П19 самообеспеченность этим видом сырья составила 220%)", - резюмируют Ирина Лапшина и Алексей Киричок.
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Компании упоминаемые в новости: Evraz
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