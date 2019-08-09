Рекомендуем покупать акции Arista Networks - ИК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Arista Networks - одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Акциям присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $300 при текущей рыночной цене - около $244, потенциал роста в среднесрочной перспективе - 22,9%.

Arista Networks - один из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных (ЦОД), высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Компания обладает самым богатым в отрасли модельным рядом коммутаторов различных форм-факторов (коммутаторы с пропускной способностью от гигабита до 100 гигабит, с разной плотностью портов, коммутаторы с низкой задержкой, глубокими буферами, различным специфическим функционалом). При этом особым конкурентным преимуществом Arista является единая для всех устройств модульная операционная система Arista EOS, построенная на базе стандартного ядра Linux и обладающая всем его функционалом. Это обеспечивает практически неограниченные возможности адаптации сетевых устройств под потребности заказчика, позволяя легко встраивать коммутаторы Arista в его существующую ИТ-инфраструктуру. Капитализация компании составляет $18,7 млрд.

В последние годы продукция Arista пользуется все большей популярностью среди пользователей, при этом компании удалось заметно увеличить свою долю на рынке решений для ЦОД: до 16,7% по состоянию на конец 2018 г. по сравнению с 14,6% в 2017 г., 11,6% в 2016 г., 10% в 2015 г. и 7,8% в 2014 г. На этом фоне существенный прирост демонстрируют и финансовые показатели. Так, выручка Arista во II квартале 2019 г. увеличилась на 17% г/г до $608 млн. и оказалась выше консенсус-прогноза. В компании сообщили о сохраняющемся высоком спросе на свою продукцию со стороны как "облачных гигантов" (Cloud Titans), так и предприятий из различных отраслей экономики и отметили рекордное число новых клиентов за отчетный квартал.

"Мы положительно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса Arista, учитывая, что компании по всему миру продолжают активно переходить на облачные технологии хранения и обработки данных, - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Игорь Додонов. - У облачных технологий есть преимущество в универсальности и меньшей стоимости эксплуатации, чем у традиционных ИТ-систем. Современный мир быстро меняется, и практически невозможно спроектировать фиксированную экономически эффективную ИТ-систему, которая прослужит много лет. При этом облачные решения позволяют быстро запускать новые услуги, тестировать их, подключать новых пользователей, масштабировать аппаратную часть облака и расширять его производительность. Данные возможности особенно актуальны в сложные экономические периоды. Мы ожидаем, что Arista продолжит оставаться главным бенефициаром указанного тренда и будет и далее увеличивать свою долю на рынке решений для ЦОД". "Мы рекомендуем покупать акции Arista, среднесрочная цель равна $300", - заключает Игорь Додонов.