Рост рисковых настроений достиг важного уровня сопротивления - Saxo Bank

"Общая температура на рынке за последние торговые дни упала на пару делений, так как Китай удержал курс USDCNY меньше чем в проценте над порогом 7,00, считавшемся критическим, - отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Умеренный прогноз - что Китай допустит некоторое дальнейшее повышение только в случае прорывов USD вверх в других парах. По отношению к официальной валютной корзине (в которой большой вес у слабых валют развивающихся стран Азии) юань пока не достиг минимума, и Китай может указывать на это в защиту своего маневра с USDCNY. Отсутствие новых тревожных событий позволило "малым", риск-коррелированным валютам G10 и развивающихся стран резко отскочить, хотя и не так сильно, чтобы показать полный возврат. Не совсем понятно, чего ждет рынок, но восстановление рисковых настроений, пострадавших от обмена ударами между Трампом и Китаем, достигает сейчас важных уровней сопротивления. Основной индикатор здесь - 61,8-процентная коррекция распродажи в индексе S&P 500, и вчерашний максимум был к этому близок. В пределах G10 барометром нам служит пара AUDUSD, в которой торговля подошла к ключевой области сопротивления 0,6830".