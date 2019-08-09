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09 августа 2019 года 14:50
Ужесточение торговой войны вынуждает ФРС снижать ставку - "Открытие Брокер"
Обострение торговой войны укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем снижении процентной ставки со стороны ФРС США, отмечается в комментарии ведущего аналитика по международным рынкам "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. После заявления Трампа о введении 10% пошлин на $300 млрд товаров из Китая с 1 сентября вероятность снижения ставки на следующем заседании Федерального резерва возросла до 100%, согласно CME Group. Рынок полагает, что действия Трампа не оставляют ФРС места для маневра, поэтому Федрезерв должен будет компенсировать ущерб, наносимый торговой войной, снижением процентных ставок. По мнению эксперта, дополнительное давление на Джерома Пауэлла, главу ФРС, оказывает сам Трамп, который считает, что последнее снижение на 0,25% до 2,00-2,25% было недостаточным и правильным было бы снижение на 0,5%. Трампа беспокоит то, что относительно высокая доходность американских бумаг приводит к укреплению доллара, что в свою очередь мешает американским компаниям конкурировать на международном рынке. "Действительно, есть признаки того, что центральные банки других стран начинают действовать решительнее в вопросе снижения ставки, - полагает Алексей Корнилов. - В эту среду центральные банки Индии, Таиланда и Новой Зеландии понизили процентные ставки, чтобы адресовать проблемы замедления экономики и неопределённость, вызванную торговой войной. Смущает форма прямого давления со стороны Трампа на ФРС, что ранее считалось правилом плохого тона, так как ФРС призван действовать независимо от политического влияния, строго в соответствии со своим мандатом, обеспечивая стабильность инфляции и занятости населения на заданном уровне. Если новый порядок установления ставки станет нормой, то это может привести к более тяжёлым последствиям для экономики из-за образующегося системного риска".
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09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
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Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
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.09 августа 2019 года 16:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Exelon Corporation - крупной американской корпорации, которая владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:04
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.09 августа 2019 года 15:43
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Arista Networks - одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:16
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.09 августа 2019 года 12:27
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.09 августа 2019 года 12:08
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того... читать дальше
.09 августа 2019 года 11:18
"Единая валюта остается малоподвижной, торгуясь вблизи 1,1200. Впрочем, это хрупкий баланс. Покупки евро обеспечиваются повышенной тягой в защитные активы, что видно по рекордным минимумам доходности германских гособлигаций. С другой стороны, вновь выходят на авансцену политические события в... читать дальше
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