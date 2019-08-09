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09 августа 2019 года 14:23
Российский фондовый рынок корректируется вниз на фоне "краснеющих" европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 9 августа, российский фондовый рынок корректируется вниз на фоне "краснеющих" европейских площадок и разнонаправленно закрывших торговую сессию азиатских: индекс Мосбиржи теряет 0,3%, а РТС - 0,7% из-за ослабления на 0,6% курса рубля, сообщается в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Оптимизм инвесторов после заявлений лидеров сторон о намерении продолжить торговые переговоры в сентябре развеялся на новостях о том, что власти США затягивают процесс разрешения продаж американскими компаниями комплектующих и технологий китайской Huawei. Это, по мнению портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, усилило опасения, что Китай может ответить дальнейшим ослаблением курса юаня, что явно не поспособствует разрешению конфликта сторон. Эскалация торговых войн угрожает замедлению уже ослабевающей экономике Китая, а, соответственно, и мировой. Так, июльский индекс цен китайских производителей в июле впервые с августа 2016 года показал отрицательный рост (-0,3%) после нулевого значения в июне. Уровень потребительской инфляции, при этом, ускорил рост до 2,8% после 2,7% в прошлом месяце. "Экономическая статистика по еврозоне также не внушает оптимизма: промышленное производство упало в июле во Франции и Великобритании, а последняя к том уже показала более сильное замедление роста ВВП во 2 квартале, чем ожидали аналитики (+1,2% вместо консенсуса +1,4% и 1-квартального 1,8%). В отсутствие четких озвученных монетарных мер поддержки со стороны ЕЦБ, инвесторы пока не видят поводов для покупки европейских акций, и западные площадки сегодня погрузились в "красную" зону. На фоне безрадостного внешнего новостного потока, даже дорожающая на 0,9% нефть марки Brent не оказывает поддержки отечественному рынку, и почти все сектора сегодня торгуются в минусе", - отмечает эксперт УК "Райффайзен Капитал".
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09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
Рост экспорта во всех крупнейших странах-экспортерах, особенно в Азии, замедляется, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Хотя опубликованные на днях данные внешней торговли Китая оказались лучше ожиданий – в частности, темпы роста экспорта вернулись в положительную зону, превысив 3%. Однако... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Exelon Corporation - крупной американской корпорации, которая владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:04
"После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 за доллар рублёвые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:43
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Arista Networks - одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:16
"Общая температура на рынке за последние торговые дни упала на пару делений, так как Китай удержал курс USDCNY меньше чем в проценте над порогом 7,00, считавшемся критическим, - отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Умеренный прогноз - что Китай допустит... читать дальше
.09 августа 2019 года 14:50
Обострение торговой войны укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем снижении процентной ставки со стороны ФРС США, отмечается в комментарии ведущего аналитика по международным рынкам "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. После заявления Трампа о введении 10% пошлин на $300 млрд товаров из Китая с... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:27
"Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - говорится в... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:08
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того... читать дальше
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