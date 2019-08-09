Российский фондовый рынок корректируется вниз на фоне "краснеющих" европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"

В пятницу, 9 августа, российский фондовый рынок корректируется вниз на фоне "краснеющих" европейских площадок и разнонаправленно закрывших торговую сессию азиатских: индекс Мосбиржи теряет 0,3%, а РТС - 0,7% из-за ослабления на 0,6% курса рубля, сообщается в комментарии УК "Райффайзен Капитал".

Оптимизм инвесторов после заявлений лидеров сторон о намерении продолжить торговые переговоры в сентябре развеялся на новостях о том, что власти США затягивают процесс разрешения продаж американскими компаниями комплектующих и технологий китайской Huawei. Это, по мнению портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, усилило опасения, что Китай может ответить дальнейшим ослаблением курса юаня, что явно не поспособствует разрешению конфликта сторон.

Эскалация торговых войн угрожает замедлению уже ослабевающей экономике Китая, а, соответственно, и мировой. Так, июльский индекс цен китайских производителей в июле впервые с августа 2016 года показал отрицательный рост (-0,3%) после нулевого значения в июне. Уровень потребительской инфляции, при этом, ускорил рост до 2,8% после 2,7% в прошлом месяце.

"Экономическая статистика по еврозоне также не внушает оптимизма: промышленное производство упало в июле во Франции и Великобритании, а последняя к том уже показала более сильное замедление роста ВВП во 2 квартале, чем ожидали аналитики (+1,2% вместо консенсуса +1,4% и 1-квартального 1,8%). В отсутствие четких озвученных монетарных мер поддержки со стороны ЕЦБ, инвесторы пока не видят поводов для покупки европейских акций, и западные площадки сегодня погрузились в "красную" зону. На фоне безрадостного внешнего новостного потока, даже дорожающая на 0,9% нефть марки Brent не оказывает поддержки отечественному рынку, и почти все сектора сегодня торгуются в минусе", - отмечает эксперт УК "Райффайзен Капитал".