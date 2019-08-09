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09 августа 2019 года 13:42
Настроения инвесторов относительно российской валюты изменились - FxPro
Настроения инвесторов относительно российской валюты принципиально изменились с начала августа, отмечается в обзоре FxPro. "USD/RUB прибавляет 35 копеек в середине дня в пятницу, доходя до 65,40. Рывок вниз, произошедший накануне, не получил развития, и пара не смогла вернуться к уровням ниже 65. EUR/RUB прибавляет 56 копеек, доходя до 73,29. Попытки пары уйти ниже 73 к закрытию четверга увенчались успехом, однако его оказалось не так-то просто удержать. Не помогает российской валюте даже тот факт, что нефть стабилизировалась после касания минимумов с января и стабилизировалась у 57,50. Более того, "сырьевые" валюты, а именно австралийский, канадский и новозеландский доллары, также уверенно прибавляют последние сутки. Получается, что теперь давление на рубль оказывают не только новости по нефти. Данную ситуацию можно связать с тем, что мировые рынки приостановили восстановление, подтачивая спрос на рисковые активы. Однако стоит обратить внимание, что рост акций не должен вводить в заблуждение: глобальный валютный рынок продолжает демонстрировать масштабный спрос именно на защитные, а не на доходные активы. Рубль был излюбленным инструментом тех спекулянтов, которые стремились заработать на более высокой доходности облигаций в рублях. Теперь, судя по всему, этот тренд себя исчерпал: Банк России снижает ставки, а риски на мировых рынках резко выросли. В этих условиях, когда над инвесторами практически витают настроения "не до жиру, быть бы живу", начинается волна фиксации прибыли, а краткие моменты улучшения рыночных настроений используются для того, чтобы продать рубль на росте", - пишут в своем комментарии аналитики FxPro.
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09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
Рост экспорта во всех крупнейших странах-экспортерах, особенно в Азии, замедляется, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Хотя опубликованные на днях данные внешней торговли Китая оказались лучше ожиданий – в частности, темпы роста экспорта вернулись в положительную зону, превысив 3%. Однако... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Exelon Corporation - крупной американской корпорации, которая владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:04
"После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 за доллар рублёвые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:43
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Arista Networks - одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:16
"Общая температура на рынке за последние торговые дни упала на пару делений, так как Китай удержал курс USDCNY меньше чем в проценте над порогом 7,00, считавшемся критическим, - отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Умеренный прогноз - что Китай допустит... читать дальше
.09 августа 2019 года 14:50
Обострение торговой войны укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем снижении процентной ставки со стороны ФРС США, отмечается в комментарии ведущего аналитика по международным рынкам "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. После заявления Трампа о введении 10% пошлин на $300 млрд товаров из Китая с... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:27
"Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - говорится в... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:08
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того... читать дальше
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