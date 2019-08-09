Настроения инвесторов относительно российской валюты изменились - FxPro

Настроения инвесторов относительно российской валюты принципиально изменились с начала августа, отмечается в обзоре FxPro. "USD/RUB прибавляет 35 копеек в середине дня в пятницу, доходя до 65,40. Рывок вниз, произошедший накануне, не получил развития, и пара не смогла вернуться к уровням ниже 65. EUR/RUB прибавляет 56 копеек, доходя до 73,29. Попытки пары уйти ниже 73 к закрытию четверга увенчались успехом, однако его оказалось не так-то просто удержать.

Не помогает российской валюте даже тот факт, что нефть стабилизировалась после касания минимумов с января и стабилизировалась у 57,50. Более того, "сырьевые" валюты, а именно австралийский, канадский и новозеландский доллары, также уверенно прибавляют последние сутки. Получается, что теперь давление на рубль оказывают не только новости по нефти.

Данную ситуацию можно связать с тем, что мировые рынки приостановили восстановление, подтачивая спрос на рисковые активы. Однако стоит обратить внимание, что рост акций не должен вводить в заблуждение: глобальный валютный рынок продолжает демонстрировать масштабный спрос именно на защитные, а не на доходные активы.

Рубль был излюбленным инструментом тех спекулянтов, которые стремились заработать на более высокой доходности облигаций в рублях. Теперь, судя по всему, этот тренд себя исчерпал: Банк России снижает ставки, а риски на мировых рынках резко выросли. В этих условиях, когда над инвесторами практически витают настроения "не до жиру, быть бы живу", начинается волна фиксации прибыли, а краткие моменты улучшения рыночных настроений используются для того, чтобы продать рубль на росте", - пишут в своем комментарии аналитики FxPro.