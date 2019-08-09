По паре USD/RUB торговля в диапазоне 65,5-65 остается актуальной, пока не появятся сильные драйверы - БКС

"В пятницу публикация важных данных из Поднебесной продолжилась данными по инфляции потребителей и производителей. Первая вышла лучше ожиданий, а вторая, напротив, слабее. Рынки преимущественно сконцентрировались на негативе, решив, что это опережающий сигнал проблем промышленности из-за эскалации торгового конфликта. В результате аппетит к риску утром снизился, китайские рынки были в "красной зоне". Пара USD/RUB вернулась к поддержке на отметке 65. Торговля в диапазоне 65,5-65 остается актуальной, пока не появятся сильные драйверы, способные задать дальнейшее направление", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.