Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС дают устойчивость ОФЗ к снижению нефти - Промсвязьбанк

Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС обеспечивают устойчивость ОФЗ к снижению нефтяных цен, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Рост цен рублевых облигаций вчера продолжился. Покупки проходили в основном на среднем участке кривой. Доходность ОФЗ срочностью 4-6 лет снизилась на 2-4 б.п. Спрос на рублёвые облигации поддерживают ожидания снижения ключевой ставки Банком России. Снижение нефтяных цен на этой неделе до минимума текущего года сдерживает покупателей, но не оказывает сильного давления на рынок ОФЗ. Снижение ставок мировыми Центробанками, а также снижение доходности облигаций развитых и развивающихся стран обеспечивают привлекательность российских облигаций, приносящих положительную реальную доходность. Вчера ЦБ Филиппин снизил ставку до 4,25% (-25 б.п.), присоединившись к списку стран, смягчающих денежно-кредитную политику. В течение последнего месяца снизили ставки Новая Зеландия -до 1,0%, Таиланд - до 1,5%, Индия – до 5,4%, Южная Корея – до 1,5%, Индонезия – до 5,75%, ЮАР – до 6,5%, Бразилия – до 6,0%. Спрос на облигации российских компаний и регионов также сохраняется на высоком уровне.

Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС обеспечивают устойчивость ОФЗ к снижению нефтяных цен", - пишет в обзоре аналитик Дмитрий Монастыршин.