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09 августа 2019 года 11:51
Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС дают устойчивость ОФЗ к снижению нефти - Промсвязьбанк
Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС обеспечивают устойчивость ОФЗ к снижению нефтяных цен, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Рост цен рублевых облигаций вчера продолжился. Покупки проходили в основном на среднем участке кривой. Доходность ОФЗ срочностью 4-6 лет снизилась на 2-4 б.п. Спрос на рублёвые облигации поддерживают ожидания снижения ключевой ставки Банком России. Снижение нефтяных цен на этой неделе до минимума текущего года сдерживает покупателей, но не оказывает сильного давления на рынок ОФЗ. Снижение ставок мировыми Центробанками, а также снижение доходности облигаций развитых и развивающихся стран обеспечивают привлекательность российских облигаций, приносящих положительную реальную доходность. Вчера ЦБ Филиппин снизил ставку до 4,25% (-25 б.п.), присоединившись к списку стран, смягчающих денежно-кредитную политику. В течение последнего месяца снизили ставки Новая Зеландия -до 1,0%, Таиланд - до 1,5%, Индия – до 5,4%, Южная Корея – до 1,5%, Индонезия – до 5,75%, ЮАР – до 6,5%, Бразилия – до 6,0%. Спрос на облигации российских компаний и регионов также сохраняется на высоком уровне. Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС обеспечивают устойчивость ОФЗ к снижению нефтяных цен", - пишет в обзоре аналитик Дмитрий Монастыршин.
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09 августа 2019 года 12:27
"Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - говорится в... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:08
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того... читать дальше
.09 августа 2019 года 11:18
"Единая валюта остается малоподвижной, торгуясь вблизи 1,1200. Впрочем, это хрупкий баланс. Покупки евро обеспечиваются повышенной тягой в защитные активы, что видно по рекордным минимумам доходности германских гособлигаций. С другой стороны, вновь выходят на авансцену политические события в... читать дальше
.09 августа 2019 года 10:43
Вероятность дальнейшего снижения нефти в диапазон $50-55 за баррель остаётся высокой - "Открытие Брокер"
"На рынке нефти продолжают бороться противоположные идеи. Первая - это риски замедления глобальной экономики на фоне торговой войны, а вторая - это сигналы о возможном расширении соглашения по ограничению добычи OPEC+. Накануне Саудовская Аравия провела консультации с участниками соглашения на... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.08 августа 2019 года 13:21
Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer
Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для... читать дальше
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