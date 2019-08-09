Российские евробонды сохраняют потенциал снижения премии к UST - Промсвязьбанк

"Российские евробонды в четверг продолжили расти в цене и сокращать премию к долларовому "бенчмарку". Покупки российских евробондов проходили вместе с остальными ЕМ. Доходность Russia-29 снизилась до 3,71% (-4 б.п.), а премия к UST-10 сократилась с 202 до 200 б.п. Спрос на евробонды ЕМ поддерживают ожидания еще 3-х снижений ставки ФРС на горизонте ближайших 6 месяцев. Российские евробонды сохраняют потенциал снижения премии к UST", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Монастыршин.