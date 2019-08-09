"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Evraz на 6%, подтвердив рекомендацию "держать"

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную цену акций Evraz с 6,7 фунта стерлингов до 6,3 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 5,36 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 6 фунтов стерлингов за штуку.