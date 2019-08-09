Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос в 4,5 раза - "БКС Глобал Маркетс"

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю, завершившуюся 7 августа 2019 года, составил $540 млн против $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Опасения по поводу торговых войн и понижение ставок центробанкам EM способствовали резкому росту оттоков из фондов акций и облигаций - Россия не осталась в стороне, что неудивительно. Импульс потоков указывает на потенциал снижения котировок", - пишет стратег.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ), по итогам отчетной недели с 1 по 7 августа составил $450 млн (вторая худшая неделя за последние 5 лет) против $220 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала на уровне $170 млн (худшая неделя с середины декабря) против $80 млн оттока неделей ранее.

"Инвесторы активно выводили средства из фондов акций GEM, которые на прошлой неделе показали рекордные оттоки за последние несколько лет. Оттоки из фондов, инвестирующих в Россию, составили около $170 млн, при этом на долю фондов Pictet и Parvest совокупно пришлось $141 млн. Фонды акций GEM показали оттоки в размере $4,6 млрд, что стало самым большим результатом за год. Отметим, что фонды, ориентированные на Бразилию и Южную Корею, продемонстрировали чистые притоки в размере $190 млн и $146 млн соответственно, то есть в целом инвесторы пока не готовы капитулировать. В то же время импульс потоков остается явно негативным", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) тоже был зафиксирован отток капитала в размере $90 млн против притока $100 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный отток.

"Данные EPFR, наконец, показали резкое ухудшение отношения инвесторов к облигациям развивающихся рынков. Фонды облигаций GEM потеряли $2 млрд, что стало второй худшей неделей в 2019 год. После продолжительной и повсеместной эйфории в бондах EM как классе активов мы можем увидеть продолжение продаж по мере того, как центробанки развивающихся экономик снижают ставки, тогда как главную угрозу представляют торговые войны", - подчеркивает Смольянинов.