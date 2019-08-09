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09 августа 2019 года 10:09
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос в 4,5 раза - "БКС Глобал Маркетс"
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю, завершившуюся 7 августа 2019 года, составил $540 млн против $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
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09 августа 2019 года 12:27
"Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - говорится в... читать дальше
.09 августа 2019 года 12:08
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того... читать дальше
.09 августа 2019 года 11:18
"Единая валюта остается малоподвижной, торгуясь вблизи 1,1200. Впрочем, это хрупкий баланс. Покупки евро обеспечиваются повышенной тягой в защитные активы, что видно по рекордным минимумам доходности германских гособлигаций. С другой стороны, вновь выходят на авансцену политические события в... читать дальше
.09 августа 2019 года 10:43
Вероятность дальнейшего снижения нефти в диапазон $50-55 за баррель остаётся высокой - "Открытие Брокер"
"На рынке нефти продолжают бороться противоположные идеи. Первая - это риски замедления глобальной экономики на фоне торговой войны, а вторая - это сигналы о возможном расширении соглашения по ограничению добычи OPEC+. Накануне Саудовская Аравия провела консультации с участниками соглашения на... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.08 августа 2019 года 13:21
Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer
Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для... читать дальше
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