Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос в 4,5 раза - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю, завершившуюся 7 августа 2019 года, составил $540 млн против $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.