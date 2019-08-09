Ожидаем незначительного укрепления рубля к доллару в ближайшие дни - ИФК "Солид"

"Рубль чувствует себя довольно уверенно, для закрепления ниже 65,50 к доллару нет серьезных оснований, поэтому ожидаем незначительного укрепления в ближайшие дни", - отмечают в комментарии аналитики ИФК "Солид".