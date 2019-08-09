"Качели" рынка акций продолжаются - Алор Брокер

"Все говорит в пользу того, что сил для роста на нашем рынке акций нет. С учетом того, что сегодня с утра американские фьючерсы снижаются более чем на треть процента, а также полдоллара теряет нефть, будем ждать негативного, в пределах 0,3%, открытия российского рынка. К вечеру продажи могут усилиться за счет фактора пятницы: обстановка сейчас напряженная и любое высказывание того же Трампа в выходные может привести к открытию рынков на следующей неделе с "гэпом". Однако и поводов для открытия "шортов" мы пока не видим - риски разворота слишком велики", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.