В рамках торгов пятницы видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом на 0,8% по индексу МосБиржи. В рамках торгов пятницы видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов по индексу МосБиржи, при этом, учитывая смешанный внешний фон, потенциал роста все же выглядит ограниченным", - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

.