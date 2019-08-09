Citi поднял рейтинг ADR Норникеля до "держать"

Citi повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "продавать" до "держать", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами Citi, составляет $21,3 за штуку.

"Мы видим на текущих ценовых уровнях баланс риска и доходности, поэтому даем рекомендацию "держать", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость ADR "Норникеля" составляет порядка $23,1 за штуку.