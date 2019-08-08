Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF

На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых корпораций, - полагает ведущий аналитик компании Олег Богданов. - Возможна глобальная рецессия, признаки которой уже наблюдаются в промышленном секторе, мировой промышленный индекс PMI от банка JP Morgan второй месяц подряд находится ниже критической отметки в 50 пунктов. Однако реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - отрицательные ставки".

Сейчас в мире с отрицательной доходностью торгуется облигаций на 15 трлн долл., указывает Олег Богданов. - Вчера доходность по американским 30 летним облигациям упала до исторического минимума 2,14 проц. Особенно тяжелая ситуация в Европе. Представьте, даже 100-летние облигации Австрии торгуются с доходностью всего 75 б.п. Десятилетние немецкие гособлигации ушли на уровни ниже депозитной ставки ЕЦБ , сейчас минус 58 б.п.". По мнению аналитика, получается, что по коротким инструментам ставки выше, чем по длинным".

"Как банкам кредитовать? Как работать с пассивами? Что делать пенсионным фондам, у которых длинные консервативные деньги, ведь им нужна положительная доходность на дистанции. Но ее нет, вся кривая немецких госбумаг, от месячных до 30-летних, погрузилась в отрицательную зону. Все усилия Европейского Центробанка раскачать инфляцию не привели к желаемому результату, общеевропейские показатели находятся далеко от целевых значений ЕЦБ. До сих пор по ставке минус 40 б.п. ежедневно на депозите ЕЦБ находится 550 млрд. евро. Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем выше вероятность падения все большего числа европейских банков. Думаю, это самое слабое место на современной финансовой шахматной доске", - резюмирует эксперт ИК QBF.