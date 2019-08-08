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08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение подавленной ценовой конъюнктуры нефтяного рынка под уровнями 60$, мы сохраняем наш взгляд на нефтяной актив и считаем, что у него остается потенциал для возвращения к росту до конца лета, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович". - В настоящий момент снижение нефтяных котировок происходит "на настроениях", которые характеризуются фронтальным risk-off. В свою очередь, если обратиться к фундаментальной картине нефтяного рынка, то ситуация, на наш взгляд, пока не испытала каких-либо критически негативных изменений". Эксперт заметил также, что масштабные по объемам взаимные торговые пошлины со стороны США и Китая действуют в течение уже достаточно долгого времени, но их масштаб давление на рост мирового спроса на нефть все еще далек от критического, способного отправить годовые темпы роста нефтяного спроса значительно ниже 1% г/г. Другими словами, фундаментальный базис нефтяного рынка даже в условиях эскалации торговой напряженности продолжит свою балансировку, что может стать существенным "вытягивающим" драйвером для нефтяных цен. "В настоящий момент к балансу нефтяной рынок ведет как выполнение сделки ОПЕК+, так и геополитика. - указывает Антон Покатович. - В отношении действия сделки мы ожидаем, что некоторые крупные экспортёры продолжат придерживаться стратегии агрессивного перевыполнения своих квот. На сегодняшний день в рынок уже начали поступать традиционные вербальные интервенции со стороны представителей Саудовской Аравии о том, что страны-участники фактически "сделают все, что потребуется для поддержания нефтяного рынка". Как показывает практика этой сделки (начатой в 2016 году), такого рода заявления могут являться предзнаменованием усиления сокращения добычи со стороны королевства - по текущим комментариям, саудиты в сентябре могут сократить добычу еще на 0,7 млн барр./сутки". Также эксперт "БКС Премьер" призывает не забывать, что помимо секвестра нефтяного предложения со стороны действия ОПЕК+, добыча Ирана и Венесуэлы также остается изолированной от рынка в рамках американских санкций. В результате данный набор факторов позволяет нам ожидать возвращение нефтяных цен к отметкам 65$ и выше в перспективе до конца лета. "В отношении краткосрочной перспективы полагаем, что ценовые движения могут характеризоваться повышенной амплитудой. На недельном горизонте мы не ожидаем провалов цен до отметок 55$, более вероятным видится движение котировок к уровням 58-60$", - прогнозирует Антон Покатович.
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08 августа 2019 года 17:53
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.08 августа 2019 года 16:15
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.08 августа 2019 года 15:22
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.08 августа 2019 года 12:45
Сектор сырьевых товаров и фондовый рынок, очевидно, по-разному воспринимают риски, связанные с эскалацией торговых споров и замедлением роста глобального ВВП, отмечается в комментарии Julius Baer. Усиление беспокойства инвесторов по поводу динамики мировой экономики подтолкнуло котировки золота к... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:28
Отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее. В ходе торгов среды цены на нефть Brent снижались более чем на 5% - до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:01
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.08 августа 2019 года 10:33
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.08 августа 2019 года 09:48
Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
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