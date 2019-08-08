Существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день позитивно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,45%, а месячная осталась на уровне 7,50%. Среди сырьевых валют существенное укрепление показывал лишь австралийский доллар. Отечественная валюта пока находится на распутье, так как рублёвая цена барреля Brent упала до многомесячных минимумов. Естественно, что сохраняющаяся высокая доходность защищает рубль от провалов, но уровень тревожности на глобальном рынке всё ещё крайне высокий. Соответственно, существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.