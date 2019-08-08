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08 августа 2019 года 16:34
Существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день позитивно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,45%, а месячная осталась на уровне 7,50%. Среди сырьевых валют существенное укрепление показывал лишь австралийский доллар. Отечественная валюта пока находится на распутье, так как рублёвая цена барреля Brent упала до многомесячных минимумов. Естественно, что сохраняющаяся высокая доходность защищает рубль от провалов, но уровень тревожности на глобальном рынке всё ещё крайне высокий. Соответственно, существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.08 августа 2019 года 13:21
Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer
Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для... читать дальше
.08 августа 2019 года 12:45
Сектор сырьевых товаров и фондовый рынок, очевидно, по-разному воспринимают риски, связанные с эскалацией торговых споров и замедлением роста глобального ВВП, отмечается в комментарии Julius Baer. Усиление беспокойства инвесторов по поводу динамики мировой экономики подтолкнуло котировки золота к... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:28
Отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее. В ходе торгов среды цены на нефть Brent снижались более чем на 5% - до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:01
В среду была опубликована статистика по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,39 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,85 млн баррелей. Всего запасы в США составили 438,93 млн баррелей,... читать дальше
.08 августа 2019 года 10:33
"На утро четверга нефть восстанавливается после 5% падения днем ранее. К витку эскалации «торговой войны» добавилась довольно слабая статистика по запасам в США, что еще больше подчеркнуло слабость спроса. Запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., не совпав с консенсусом. Запасы бензинов... читать дальше
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