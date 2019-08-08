Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"

Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех стран, включая Украину и Южную Корею; исключения составляют развивающиеся страны, входящие в список Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Хотя за последние годы импорт горячекатаного проката вырос почти на 80%, его объем на 14% ниже порогового значения 1,33 млн т. В связи с этим мы не ожидаем, что введение квоты окажет немедленный эффект на цены горячекатаного проката на внутреннем рынке.

Продление квоты на следующие несколько лет может ограничить рост импорта вследствие повышения внутреннего спроса, обусловленного предстоящими инвестициями в инфраструктуру в рамках реализации нацпроектов. В результате наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали (60 долл./т) может быть превышен", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитал".