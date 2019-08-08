Нефть остается слабой - БКС

"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса на нефть из-за проблем в мировой экономике. Под тяжестью этих факторов пока котировки не могут развить даже устойчивой восходящей коррекции, скатываясь к негативной динамике без каких-либо явных сиюминутных драйверов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.