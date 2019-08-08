Индекс Мосбиржи сможет по итогам дня удержаться выше 2700 пунктов - БКС

В четверг российский рынок акций демонстрирует уверенное восстановление, индекс Мосбиржи в середине дня курсирует выше 2700 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Отскок, который мы наблюдаем, вызван, по мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, главным образом возвращением оптимизма на внешних рынках, восстановлением ценовой конъюнктуры в нефти и переходом санкционной темы в новостном фоне вокруг РФ обратно в "спящий режим".

Позитивные настроения на азиатских биржах, перекинувшиеся на другие площадки, вызвала статистика из КНР. Экспорт в Китае в июле вырос на 3.3% г/г (при прогнозе падения на 2%), импорт же сократился существенно меньше прогнозов. Вместе с группой рисковых активов получила поддержку и нефть. Ее котировки формируются в середине дня у отметки $57.

Накануне цена черного золота ушла в нисходящее пике на фоне повысившихся глобальных рисков и статистики от Управления энергетической информации (EIA), согласно которой коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 2,39 млн баррелей (при прогнозе снижения на 2,85 млн баррелей). Вместе с тем, СМИ приводят заявления представителя Саудовской Аравии о том, что королевство начало переговоры в рамках ОПЕК с целью стабилизировать цены на сырье.

"Из значимых внутренних движений выделим акции Норникеля, уверенно прибавляющие почти 2% на фоне удорожания фьючерсов на никель, вызванного слухами о запрете экспорта металла из Индонезии. В свою очередь, акции ВТБ попали под давление после публикации отчета за 1П19 по МСФО. Помимо сокращения прибыли в годовом выражении, инвесторы обращают внимание и на снижение ставок на рынке, которое не лучшим образом сказывается на маржинальности банковского бизнеса. Полагаем, что при отсутствии существенных изменений в настроениях, динамичном восстановлении нефтяных цен и локальный рыночный risk on индекс Мосбиржи сможет по итогам дня удержаться выше 2700 пунктов", - отмечает Александр Бахтин.