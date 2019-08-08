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08 августа 2019 года 12:10
Считаем отчетность Сбербанка за 7М19 по РСБУ нейтральной для акций банка - Альфа-банк
"Мы считаем отчетность Сбербанка за 7М19 по РСБУ нейтральной для акций банка. Чистая прибыль Сбербанка за 7М19 выросла на 11% г/г при ROAE 22,4%. На чистую процентную маржу негативно повлияла выплата дивидендов, для чего банк привлек краткосрочную ликвидность на денежном рынке. В то же время эффект снижения стоимости депозитов, вероятно, проявится более заметно в ближайшие месяцы, на наш взгляд. Стоимость риска за 7М19 сохраняется значительно ниже прогноза менеджмента, несмотря на рост в июле в месячном сопоставлении. Акции банка вновь пострадали из-за геополитической напряженности в последние недели. Тем не менее, мы считаем, что дивидендная доходность на уровне 9-10% окажет им поддержку", - сообщается в обзоре Альфа-банка. "Чистый процентный доход за июль 2019 г. составил 103 млрд руб., что на 4% ниже г/г и на 2% выше м/м и предусматривает снижение ЧПМ на 15 б. п. м/м. Изменения в методологии расчета (проценты по кредитам 3 стадии стали учитываться как высвобождение резервов, а не как процентный доход) начали оказывать влияние на оценку чистого процентного дохода, начиная с июня. Банк также привлек краткосрочную ликвидность за счет денежного рынка, чтобы выплатить дивиденды за 2018 г. (361 млрд руб.), таким образом, временно повысив стоимость фондирования. (что должно быть нейтрализовано в ближайшие месяцы) и снизив ЧПМ. Расходы на совокупные резервы в июле выросли в месячном сопоставлении с низкой базы июня (на фоне высвобождения резервов по долгу Агрокора). Тем не менее, отчисления в резервы за июль оказались на 35% ниже, чем в июле прошлого года. Совокупные отчисления в резервы за 7М19 составили 57 млрд руб., что на 67% ниже г/г при стоимости риска на уровне всего 0,5% (что ниже прогноза менеджмента в 1-1,1% по итогам 2019 г.) Операционные расходы выросли на 13% г/г в июле, главным образом, на фоне «двойной индексации» зарплат (в этом году она состоялась в июле, а не в октябре, как это было в 2018 г.). Эффект перевода штата сотрудников Сбербанк Технологии в ПАО Сбербанк почти сошел на нет, как нам представляется, в июле. Чистая прибыль Сбербанка за июль 2019 г. составила 76 млрд руб. (что на 6% выше г/г) при ROAE 22,4%. В итоге чистая прибыль за 7М19 составила 520 млрд руб. (+11% г/г) при ROAE 22,4%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Н1.1 вырос на 18 б. п. м/м до 11,6% на фоне закрытия сделки по продаже DenizBank (в отчетности по РСБУ он учитывался как инвестиция в акционерный капитал в финансовое дочернее предприятие с коэффициентом риска 250%). Эффект от сделки будет больше на групповом уровне и составит 120 б.п. для достаточности базового капитала", - отмечают в обзоре аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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