Российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 64-65,5 руб./$ до конца августа - Банк "Санкт-Петербург"

"В среду курс USD/RUB в моменте рос до 65,7 руб/$ на фоне падения нефтяных цен до семимесячного минимума. В четверг рубль вместе с другими валютами развивающихся стран укрепляется к доллару США, торгуясь около 65,1 руб./$. Мы ожидаем, что под действием внешних факторов российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 64-65,5 руб./$ в августе. При этом едва ли рубль сможет существеннее укрепиться в условиях влияния фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина)", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".