Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления - "Нордеа Банк"

"Рубль демонстрирует рост чувствительности к резким колебаниям цен на нефть ниже отметки в 60 долл./барр. Тема торговой войны остается в фокусе глобальных площадок, ограничивая возможности восстановления валют развивающихся стран. Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. Высокий спрос (60 млрд руб.) на первом аукционе размещения ОФЗ после нового раунда антироссийских санкций может свидетельствовать о довольно низкой, по оценкам инвесторов, вероятности распространения санкций с суверенного нерублевого на суверенный рублевый долг", - отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".