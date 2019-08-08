В краткосрочной перспективе мы видим риски продаж ОФЗ и рубля - "Уралсиб"

В среду российская валюта начала день с небольшого укрепления и большую часть дня была стабильна вместе с ценами на нефть, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Однако после полудня котировки нефти возобновили падение, вслед за ними последовал и рубль. Впрочем, это не омрачило настроения в сегменте ОФЗ, где как на первичном, так и на вторичном рынках все складывалось благополучно.

"Спрос на пятилетние ОФЗ 26227 был значительным по меркам последних аукционов, составив 59,1 млрд руб., - напоминает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина". - Столь высокого спроса мы не наблюдали с середины июня, но интерес к среднесрочным бумагам был вполне ожидаемым. Минфин смог доразместить облигаций на все заявленные 20 млрд руб. без премии ко вторичному рынку: доходность по цене отсечения составила 7,13% годовых. К концу торговой сессии ОФЗ прибавили порядка 0,1–0,2 п.п. от номинала, и это при том что рубль на тот момент уже терял 0,3% на фоне почти трехпроцентного падения цен на нефть".

За последнюю неделю нефть подешевела почти на 12% из-за нового витка торгового противостояния, инвесторы опасаются сильного падения спроса на сырье, отмечает эксперт. Сейчас рублевая цена нефти составляет 3 740 руб./барр., что является минимумом с декабря прошлого года. "И если рубль на столь существенное снижение нефти хоть немного отреагировал, потеряв почти 3%, то кривая ОФЗ это обстоятельство пока игнорирует. Однако в краткосрочной перспективе мы видим риски продаж ОФЗ и рубля из-за усиления торговых войн и сопряженного с ними падения цен на сырье", - резюмирует Ольга Стерина.