.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В краткосрочной перспективе мы видим риски продаж ОФЗ и рубля - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 августа 2019 года 11:43
В краткосрочной перспективе мы видим риски продаж ОФЗ и рубля - "Уралсиб"
В среду российская валюта начала день с небольшого укрепления и большую часть дня была стабильна вместе с ценами на нефть, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Однако после полудня котировки нефти возобновили падение, вслед за ними последовал и рубль. Впрочем, это не омрачило настроения в сегменте ОФЗ, где как на первичном, так и на вторичном рынках все складывалось благополучно. "Спрос на пятилетние ОФЗ 26227 был значительным по меркам последних аукционов, составив 59,1 млрд руб., - напоминает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина". - Столь высокого спроса мы не наблюдали с середины июня, но интерес к среднесрочным бумагам был вполне ожидаемым. Минфин смог доразместить облигаций на все заявленные 20 млрд руб. без премии ко вторичному рынку: доходность по цене отсечения составила 7,13% годовых. К концу торговой сессии ОФЗ прибавили порядка 0,1–0,2 п.п. от номинала, и это при том что рубль на тот момент уже терял 0,3% на фоне почти трехпроцентного падения цен на нефть". За последнюю неделю нефть подешевела почти на 12% из-за нового витка торгового противостояния, инвесторы опасаются сильного падения спроса на сырье, отмечает эксперт. Сейчас рублевая цена нефти составляет 3 740 руб./барр., что является минимумом с декабря прошлого года. "И если рубль на столь существенное снижение нефти хоть немного отреагировал, потеряв почти 3%, то кривая ОФЗ это обстоятельство пока игнорирует. Однако в краткосрочной перспективе мы видим риски продаж ОФЗ и рубля из-за усиления торговых войн и сопряженного с ними падения цен на сырье", - резюмирует Ольга Стерина.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Продолжаем смотреть на нефть скептически и опасаемся, что ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. с рисками локального теста нижней границы", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Новый виток эскалации "торгового конфликта" между США и КНР... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
Как сообщило агентство "Интерфакс", с 1 декабря 2019 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит годичную квоту на импорт горячекатаного проката в объеме 1,33 млн т. Импорт проката сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 20%. Ограничения будут применяться в отношении всех... читать дальше
.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.08 августа 2019 года 13:21
Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer
Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для... читать дальше
.08 августа 2019 года 12:45
Сектор сырьевых товаров и фондовый рынок, очевидно, по-разному воспринимают риски, связанные с эскалацией торговых споров и замедлением роста глобального ВВП, отмечается в комментарии Julius Baer. Усиление беспокойства инвесторов по поводу динамики мировой экономики подтолкнуло котировки золота к... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:28
Отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее. В ходе торгов среды цены на нефть Brent снижались более чем на 5% - до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:01
В среду была опубликована статистика по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,39 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,85 млн баррелей. Всего запасы в США составили 438,93 млн баррелей,... читать дальше
.08 августа 2019 года 10:33
"На утро четверга нефть восстанавливается после 5% падения днем ранее. К витку эскалации «торговой войны» добавилась довольно слабая статистика по запасам в США, что еще больше подчеркнуло слабость спроса. Запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., не совпав с консенсусом. Запасы бензинов... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.