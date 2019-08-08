Возможно возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года - Промсвязьбанк

Снижение ставок Центробанками Азиатско-Тихоокеанского региона и восстановление аппетита на риск ЕМ может поддержать возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года, несмотря на ослабление рубля и подешевевшую нефть, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Доходность 10-летних ОФЗ в среду снизилась до 7,28% (-2 б.п.). Рублевые облигации продолжили умеренный рост цен вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Спрос на облигации ЕМ поддерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. От американского Центробанка инвесторы ждут еще двух снижений ставки в этом году после снижения ставки 31 июля. Центробанки ЕМ также снижают ставки, подогревая спрос на локальные бонды. Вчера три Центробанка в Азии смягчили ДКП. Новая Зеландия снизила ставку сразу на 50 б.п. – до исторического минимума 1,0%, Таиланд - до 1,5% (- 25 б.п.). Индия снизила ставку прямого РЕПО четвертый раз в этом году – до 5,4% (-35 б.п.), стремясь поддержать конечный спрос в условиях замедления экономики и низкой инфляции. Ранее, во второй половине июля, снизили ставки Центробанки Южной Кореи, Индонезии, ЮАР, Бразилии, Турции.

Минфин РФ вчера на аукционе разместил среднесрочные ОФЗ 26227 (погашение в июле 2024 г.) в запланированном объеме 20 млрд руб. при спросе 59,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,13%, что на 3 б.п. ниже уровня закрытия во вторник. Высокий спрос на аукционе и размещение с дисконтом по доходности отражают довольно сильные ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки Банком России в сентябре-октябре и уверенность в отсутствии санкций на рублевый госдолг в ближайшей перспективе. В пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании свидетельствует замедление инфляции в июле до 4,6% против 4,7% в июне и 5,1% в мае. Причём в последнюю неделю июля Росстат зафиксировал дефляцию.

Основным сдерживающими фактором для Банка России при принятии решения по снижению ставки в сентябре может выступить ослабление рубля и ожидания роста бюджетных расходов, которые являются проинфляционными факторами. Впрочем, в этом году рубль выглядит более сильным, а вероятность увеличения бюджетных расходов на фоне снижения цен на нефть во втором полугодии этого года снижается.

Снижение ставок Центробанками Азиатско-Тихоокеанского региона и восстановление аппетита на риск ЕМ может поддержать возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года, несмотря на ослабление рубля и подешевевшую нефть", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.