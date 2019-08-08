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08 августа 2019 года 10:50
Возможно возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года - Промсвязьбанк
Снижение ставок Центробанками Азиатско-Тихоокеанского региона и восстановление аппетита на риск ЕМ может поддержать возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года, несмотря на ослабление рубля и подешевевшую нефть, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Доходность 10-летних ОФЗ в среду снизилась до 7,28% (-2 б.п.). Рублевые облигации продолжили умеренный рост цен вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Спрос на облигации ЕМ поддерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. От американского Центробанка инвесторы ждут еще двух снижений ставки в этом году после снижения ставки 31 июля. Центробанки ЕМ также снижают ставки, подогревая спрос на локальные бонды. Вчера три Центробанка в Азии смягчили ДКП. Новая Зеландия снизила ставку сразу на 50 б.п. – до исторического минимума 1,0%, Таиланд - до 1,5% (- 25 б.п.). Индия снизила ставку прямого РЕПО четвертый раз в этом году – до 5,4% (-35 б.п.), стремясь поддержать конечный спрос в условиях замедления экономики и низкой инфляции. Ранее, во второй половине июля, снизили ставки Центробанки Южной Кореи, Индонезии, ЮАР, Бразилии, Турции. Минфин РФ вчера на аукционе разместил среднесрочные ОФЗ 26227 (погашение в июле 2024 г.) в запланированном объеме 20 млрд руб. при спросе 59,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,13%, что на 3 б.п. ниже уровня закрытия во вторник. Высокий спрос на аукционе и размещение с дисконтом по доходности отражают довольно сильные ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки Банком России в сентябре-октябре и уверенность в отсутствии санкций на рублевый госдолг в ближайшей перспективе. В пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании свидетельствует замедление инфляции в июле до 4,6% против 4,7% в июне и 5,1% в мае. Причём в последнюю неделю июля Росстат зафиксировал дефляцию. Основным сдерживающими фактором для Банка России при принятии решения по снижению ставки в сентябре может выступить ослабление рубля и ожидания роста бюджетных расходов, которые являются проинфляционными факторами. Впрочем, в этом году рубль выглядит более сильным, а вероятность увеличения бюджетных расходов на фоне снижения цен на нефть во втором полугодии этого года снижается. Снижение ставок Центробанками Азиатско-Тихоокеанского региона и восстановление аппетита на риск ЕМ может поддержать возвращение доходности рублевых облигаций к минимуму этого года, несмотря на ослабление рубля и подешевевшую нефть", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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08 августа 2019 года 17:53
Реальная проблема для финансовых рынков и кредитных организаций - не торговая война США и Китая, а отрицательные ставки - ИК QBF
На первый взгляд, сейчас главная проблема - торговая война между Китаем и США. Все наблюдают за динамикой китайской валюты и за фиксингом, который проводит Народный банк Китая, отмечается в комментарии ИК QBF. "Да, это может стать источником глобального спада и может повлиять на прибыли мировых... читать дальше
.08 августа 2019 года 17:23
Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС
В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение... читать дальше
.08 августа 2019 года 16:15
Ухудшение общерыночной конъюнктуры приведет к закреплению нефти в диапазоне 55-58 долл./барр. - Промсвязьбанк
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.08 августа 2019 года 15:22
Наш прогноз премии внутреннего рынка для горячекатаной стали в $60 за тонну может быть превышен - "ВТБ Капитал"
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.08 августа 2019 года 15:05
"В четверг котировки нефти продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57. Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса... читать дальше
.08 августа 2019 года 13:21
Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и рекомендацию держать драгоценный металл в портфелях - Julius Baer
Цены на золото впервые за более чем шесть лет поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Ралли произошло на фоне ожиданий снижения процентных ставок в Соединенных Штатах после того, как в среду президент Дональд Трамп назвал ФРС главной проблемой для... читать дальше
.08 августа 2019 года 12:45
Сектор сырьевых товаров и фондовый рынок, очевидно, по-разному воспринимают риски, связанные с эскалацией торговых споров и замедлением роста глобального ВВП, отмечается в комментарии Julius Baer. Усиление беспокойства инвесторов по поводу динамики мировой экономики подтолкнуло котировки золота к... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:28
Отраслевая статистика от Минэнерго в четверг будет ограничивать потенциал восстановления нефтяных котировок - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после резкого падения днем ранее. В ходе торгов среды цены на нефть Brent снижались более чем на 5% - до уровня $56/bbl, однако в вечерние часы нефтяные контракты скорректировались вверх на фоне ряда комментариев со стороны... читать дальше
.08 августа 2019 года 11:01
В среду была опубликована статистика по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,39 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,85 млн баррелей. Всего запасы в США составили 438,93 млн баррелей,... читать дальше
.08 августа 2019 года 10:33
"На утро четверга нефть восстанавливается после 5% падения днем ранее. К витку эскалации «торговой войны» добавилась довольно слабая статистика по запасам в США, что еще больше подчеркнуло слабость спроса. Запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., не совпав с консенсусом. Запасы бензинов... читать дальше
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