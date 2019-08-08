Рассчитываем на восстановление цен на нефть в ближайшие дни до 58+ долл./барр. - Промсвязьбанк

"На утро четверга нефть восстанавливается после 5% падения днем ранее. К витку эскалации «торговой войны» добавилась довольно слабая статистика по запасам в США, что еще больше подчеркнуло слабость спроса. Запасы сырой нефти выросли на 2,4 млн барр., не совпав с консенсусом. Запасы бензинов выросли на 4,4 млн барр., запасы дистиллятов - 1,5 млн барр. При этом загрузка НПЗ подскочила на 3,4 п.п. - до 96.4%, максимум с конца 2018 г., но это совершенно не отразилось на разгрузке запасов, что еще больше спровоцировало распродажу в сырье. Мы рассчитываем на восстановление нефти к 58+ долл./барр. сегодня-завтра на словесной поддержке стран ОПЕК", - отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

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