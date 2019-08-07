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07 августа 2019 года 18:23
Ожидания глобальной рецессии обвалили нефть - ИК QBF
В среду цены на нефть продолжили динамичное снижение, к началу американской торговой сессии фьючерсы потеряли больше 3 проц., отмечается в комментарии ИК QBF. Брент опустился ниже 57 долл. за баррель и упал на минимум с декабря прошлого года. "С технической точки зрения, фьючерсы на нефть вошли в зону медвежьего рынка, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Основная причина - это ожидание глобальной рецессии, которое в среду усилили синхронные решения центральных банков о снижении процентных ставок. Ставки снизили сразу четыре ЦБ: Банк Таиланда, ЦБ Индии, ЦБ Новой Зеландии, Нацбанк Белоруссии. Еще один фактор, который увеличивает нервозность инвесторов и заставляет продавать нефть, - это динамика китайского юаня. Чем сильнее юань падает к доллару, тем выше вероятность эскалации торговой войны между США и Китаем, что приблизит наступление рецессии. Поэтому за последние пять торговых дней нефть потеряла почти 15 процентов". В американскую торговую сессию падение цен на нефть усилилось и достигло 4 проц. Это было связано, по мнению Олега Богданова, с вышедшими данными по недельным запасам нефти, которые публикует Департамент энергетики США. Согласно этой статистике запасы нефти неожиданно выросли на 2.38 млн барр. , в то время как ожидалось снижение на 2.5 млн. Общий объем запасов нефти составил 438,9 млн барр., что на 2 проц. выше пятилетней средней для этого времени года. Больше прогнозов выросли запасы бензина, сразу на 4,4 млн барр., на 4 проц. выше средней для этого времени года. И добавили негатива нефтяному рынку цифры по добыче нефти: добыча снова выросла, на этот раз на 100 тыс. б\с и достигла 12,3 млн б\с. "Таким образом, сейчас нефтяной рынок развернулся вниз, дисконтирует синхронный глобальный спад. Полностью исчезла премия за геополитические риски. Теперь цели для снижения находятся в районе минимумов прошлого года, около 49 долл. за барр.", - заключает эксперт ИК QBF.
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07 августа 2019 года 17:48
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.07 августа 2019 года 10:49
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.06 августа 2019 года 18:20
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.06 августа 2019 года 16:49
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