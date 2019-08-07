В ближайшем будущем цена золота закрепится выше психологической отметки $1500 за унцию - БКС

Стоимость унции золота превысила максимумы с 2013 года, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Котировки вплотную подобрались к психологическому уровню $1500. "Триггером к росту цены стало обострение торгового конфликта Китая и США, а также массовое смягчение денежно-кредитной политики мировых ЦБ (как развитых, так и развивающихся стран), - указывает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян. - Инвесторы бегут от рисков и спасаются в защитных активах, главным из которых является золото. Преимущество золота в том, что в отличие от американских Treasuries и доллара, этот актив - реальный, а не финансовый. Однако недостаток в том, что по этому активу, в отличие от облигаций, нет купонных выплат, то есть там вообще нельзя рассчитывать на какой-либо доход, даже очень консервативный".

Таким образом, из двух ключевых факторов роста цены золота, эксперт делает следующие выводы: "По первому фактору все понятно - глобальный Risk Off вызывает бегство в защитные активы, поэтому нет ничего удивительного, что защитные активы растут в цене в период нестабильности на мировых финансовых рынках. Этот фактор является скорее конъюнктурным и зависит от текущего положения дел на мировых финансовых рынках. В период ожидания позитивных новостей рынки, как правило, растут и в таком случае золото находится под давлением. Сейчас же инвесторы, напротив, в ожидании плохих новостей, соответственно это и вызывает глобальный Risk Off и переход в защитные инструменты".

По второму фактору все несколько сложнее, полагает Нарек Авакян. Этот фактор связан со структурой инвестиционного рынка в целом. "Дело в том, что кроме золота в мире достаточно много других защитных активов, но почти все они - финансовые, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Однако финансовые активы, несмотря на то, что не являются реальными, тем не менее дают определенный доход в виде купонных выплат. А уже эти купонные выплаты зависят непосредственно от денежно-кредитной политики мировых ЦБ. Когда Центробанки мира смягчают политику доходность и купонные выплаты падают, соответственно снижается и привлекательность вложений в такие активы. Для тех инвесторов, которые критично воспринимают факт снижения доходностей по защитным финансовым активам, стараются переложить свои капиталы в реальные активы, в первую очередь - золото и недвижимость. Таким образом, запустившийся глобальный процесс снижения ставок мировыми ЦБ является очень мощным как минимум среднесрочным триггером роста спроса на желтый металл" .

В итоге, по мнению специалиста "БКС Премьер", можно ожидать, что тренд на рост стоимости золота, как минимум, до конца текущего года будет продолжен. "Многие инвестдома ожидают роста цены золота даже до отметки $1800 за унцию, что недалеко от исторических максимумов. Я ожидаю, что уже в ближайшем будущем цена этого металла закрепится выше психологической отметки $1500, дальнейшее же развитие событий будет зависеть от скорости смягчения политики мировых ЦБ (в первую очередь - американской ФРС), а также итогов торговых переговоров США и КНР", - прогнозирует Нарек Авакян.