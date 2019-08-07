VEON консолидирует 98,2% по итогам оферты миноритариям GTH: умеренно позитивно - БКС Глобал Маркетс

"Итоги оферты миноритариям GTH – VEON получил 98%. Оферта должна способствовать упрощению холдинговой структуры VEON и получения денежных средств от "дочек". Событие позитивно для инвестиционного кейса VEON, однако мы не сомневались в успехе оферты, после того как VEON получил одобрения регулятора", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

"VEON консолидирует 98,2% GTH по итогам оферты миноритариям GTH. Напомним, что в рамках оферты компания была готова выкупить 42,3% акционерного капитала GTH, которые не принадлежали VEON, при этом к выкупу был предъявлен почти весь free float, говорилось в сообщении компании об итогах оферты в четверг. VEON потратит на покупку этих акций $0,6 млрд. Компания проведет делистинг GTH и переведет активы (доли в бизнесподразделениях VEON в Пакистане, Алжире и Бангладеш) в структуру холдинга VEON.

Оферта должна способствовать упрощению холдинговой структуры VEON и получения денежных средств от "дочек". Событие позитивно для инвестиционного кейса VEON, однако мы не сомневались в успехе оферты, после того как VEON получил одобрения регулятора", - пишут в обзоре аналитики БКС Глобал Маркетс.