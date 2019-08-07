Citi больше не видит негативных катализаторов для акций Polymetal за счет улучшения перспектив рынка золота

Citi больше не видит негативных катализаторов для котировок акций Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре инвестбанка.

Как пишут аналитики Citi Барри Эрлих и Рахул Кедиа, перспективы рынка золота улучшились, поэтому на данный момент появление негативных катализаторов для акций Polumetal маловероятно.

В то же время для депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) вероятность возникновения негативных катализаторов сохраняется.

Для всех вышеперечисленных бумаг дается рекомендация "покупать".